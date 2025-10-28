Latina sotto indagine per immigrazione clandestina e corruzione

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina hanno avviato un’indagine per verificare l’esistenza di un gruppo che favorirebbe l’immigrazione clandestina nella città di Latina. Su ordine della procura, questa mattina hanno eseguito diverse perquisizioni.
Le indagini si concentrano su presunti casi di corruzione di funzionari pubblici e concussione di professionisti privati. Tra i soggetti coinvolti nelle perquisizioni c’è un incaricato di pubblico servizio dell’Agenzia delle Entrate, insieme a dipendenti e gestori di tre diversi Centri di Assistenza Fiscale (CAF) della provincia di Latina.