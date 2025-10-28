14.8 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Attualità

Latina sotto indagine per immigrazione clandestina e corruzione

Da stranotizie
Latina sotto indagine per immigrazione clandestina e corruzione

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina hanno avviato un’indagine per verificare l’esistenza di un gruppo che favorirebbe l’immigrazione clandestina nella città di Latina. Su ordine della procura, questa mattina hanno eseguito diverse perquisizioni.

Le indagini si concentrano su presunti casi di corruzione di funzionari pubblici e concussione di professionisti privati. Tra i soggetti coinvolti nelle perquisizioni c’è un incaricato di pubblico servizio dell’Agenzia delle Entrate, insieme a dipendenti e gestori di tre diversi Centri di Assistenza Fiscale (CAF) della provincia di Latina.

Articolo precedente
Cooperazione sociale a Roma: nuovo Regolamento per inclusione
Articolo successivo
Belve torna con Belen e Rita De Crescenzo al centro del drama
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.