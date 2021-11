Latin Grammy Awards 2021: la lista dei vincitori dei premi più importanti dedicati alla musica latina in tutto il mondo.

Si sono svolti nella serata del 18 novembre a Las Vegas, nella cornice esclusiva della MGM Grand Garden Arena, i Latin Grammy Awards 2021. Una serata dedicata alla musica latina, che aveva per protagonisti grandissimi nomi come J Balvin, Karol G, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Ricky Martin, Ozuna e tanti altri. Scopriamo insieme chi sono gli artisti che si sono aggiudicati i prestigiosi grammofoni.

Karol G

Latin Grammy Awards 2021: la lista dei vincitori

Record of the Year: Talvez di Caetano Veloso e Tom Veloso

Album of the Year: Salswing! di Rubén Baldes y Roberto Delgado & Orquesta

Song of the Year: Patria y Vida di Yotuel, Gente de Zona, Descemar Bueno, Maykel Osorbo, El Funky

Best New Artist: Juliana Velàsquez

Best Pop Vocal Album: Mis Manos di Camilo

Best Traditional Pop Vocal Album: Privé di Juan Luis Guerra

Best Pop Song: Vida de Rico di Camilo

Best Urban Fusion/Performance: Tattoo (Remix) di Rauw Alejandro & Camilo

Best Reggaeton Performance: Bichota di Karol G

Best Urban Music Album: El Ultimo Tour del Mundo di Bad Bunny

Best Rap/Hip Hop Song: Booker T di Bad Bunny

Best Urban Song: Patria y Vida di Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky

Best Rock Album: El Pozo Brillante di Vicentico

Best Rock Song: Ahora 1 di Vicentico

Best Pop/Rock Album: Origen di Juanes

Best Pop/Rock Song: Hong Kong di Tangana & Andrés Calamro

Best Alternative Music Album: Calambre di Nathy Peluso

Best Alternative Song: Nominaro di Tangana e Jorge Drexler

Best Salsa Album: Santa Plus! di Ruben Baldes y Roberto Delgado & Orquesta

Best Cumbia/Vallenato Album: Las Locuras Mias di Silvestre Dangond

Best Merengue/Bachata Album: Es Merengue di Sergio Vargas

Best Traditional Tropical Album: Cha Cha Cha di Alain Perez, Issac Delgado y Orquesta Aragon

Best Contemporary Tropical Album: Brazil305 di Gloria Estefan

Best Tropical Song: Dios Asi lo Quiso di Ricardo Montaner e Juan Luis Guerra

Best Singer-Songwriter Album: Seis di Mon Laferte

Per tutti gli altri premi assegnati puoi consultare il sito ufficiale.