Late Fame analizza il dramma della fama tardiva in Italia

Late Fame racconta la storia di un poeta che non è mai diventato famoso, riscoperto da un gruppo di giovani appassionati di letteratura. Se inizialmente si sente lusingato da questa nuova attenzione, ben presto il protagonista inizia a riflettere sulla sua giovinezza. Crede di poter rivivere momenti passati grazie all’interesse di una giovane attrice, ma si rendere conto che, nonostante i complimenti per il suo talento, il tempo è scivolato via e la sua occasione è perduta. La trama offre una visione disincantata della realtà, mostrando ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, senza possibilità di una nuova chance se non quella di accettare la sua situazione.

Nel cast emerge Greta Lee, che interpreta Gloria, un’attrice eccentrica in cerca di un ruolo che possa rilanciare la sua carriera. Benché sia amata da tutti, afferma di appartenere solo alla sua arte.

La regia e la sceneggiatura di Late Fame presentano una narrazione chiara e incisiva, che consente allo spettatore di comprendere le sfumature e le complessità del personaggio principale, interpretato da Defoe. La storia pone, in modo implicito, la questione: chi non desidererebbe avere una seconda opportunità o rivivere la propria giovinezza? Tuttavia, il messaggio che emerge è che, nella maggior parte dei casi, il tempo per farlo è già trascorso.