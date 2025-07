L’Atalanta punta su Federico Chiesa per un colpo top

L’Atalanta sta pensando di rinforzare il proprio roster con un colpo di mercato importante. Il club bergamasco è attualmente in trattativa per cedere Ademola Lookman all’Inter per un importo che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, e sta pianificando un’offerta per Federico Chiesa.

Il club lombardo è pronto a presentare una proposta di 12 milioni di euro al Liverpool per l’attaccante, ex Juventus. Tuttavia, il trasferimento è condizionato dalle condizioni fisiche di Chiesa, che negli ultimi anni hanno influito sulla sua disponibilità in campo.

Il Liverpool ha manifestato la disponibilità a coprire una parte dell’ingaggio del giocatore, facilitando così l’eventualità di un passaggio in nerazzurro. La notizia è stata confermata da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha rivelato i dettagli della trattativa attraverso i social media.