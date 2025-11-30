È tempo di “lastra-gate” a “Ballando con le Stelle”. Ad aprire il caso è stata Francesca Fialdini con le rivelazioni fatte all’interno di “Ballando Segreto”, lo spin off dello show del sabato sera di Rai 1. In questa occasione, Fialdini ha confidato a Milly Carlucci e a Giancarlo De Andreis che un concorrente le avrebbe chiesto di poter vedere le lastre che mostrano la frattura scomposta alle vertebre che l’ha costretta a ritirarsi. Fialdini due settimane fa ha deciso di abbandonare la gara per dedicarsi alle cure e per favorire un eventuale recupero che le consenta di partecipare allo spareggio previsto per la puntata di sabato 6 dicembre.

Dopo che diversi nomi del cast di Ballando hanno iniziato a girare in rete circa questo episodio, Carlucci ha voluto chiarire che ci sono delle persone tirate in ballo senza che avessero nulla a che vedere con questa storia. Barbara d’Urso non c’entra nulla con questa vicenda, Martina Colombari non c’entra nulla, non erano presenti al fatto, quindi sono assolte. La verità è che c’è stato un confronto, anche vivace, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, che è nato da un equivoco sull’uso delle parole.

Fognini ha voluto spiegare sui propri social quanto successo: non è vero che ha chiesto le lastre a Francesca, c’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da lui, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ha semplicemente detto che una frattura alle costole è difficile da recuperare in così poco tempo. Francesca si è sentita attaccata, ma lui non crede di aver attaccato nessuno, anzi, come già le ha detto: le augura davvero di rientrare e vincere a Ballando.

Non è mancata la reazione di Fialdini, che ha commentato: “Un bel tacere non fu mai scritto…”. Per gettare acqua sul fuoco sulla vicenda, Martina Colombari ha postato un video con Francesca Fialdini in cui le due intonano “Parole, parole” di Mina, a riprova che l’episodio che ha visto protagonista Fabio Fognini non l’avrebbe coinvolta in alcun modo.