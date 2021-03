Gli astronomi della Nasa e dell’Esa non dimenticheranno facilmente il Natale del 2004. Tra il 24 e il 25 dicembre, i calcoli dalle osservazioni di un asteroide scoperto qualche mese prima avevano infatti dato risultati quantomeno preoccupanti: 99942 Apophis, oltre 300 metri di diametro, aveva più di due possibilità su cento di colpire la Terra da lì a un quarto di secolo. Lo scenario apocalittico, l’Armageddon, non fu più fantascienza. Ci volle poco, per fortuna, perché il rischio fosse ridimensionato. Adesso, 16 anni dopo, gli scienziati possono finalmente affermare che Apophis non è più un pericolo. Almeno per un centinaio di anni.

Al di là delle semplificazioni di Hollywood, cercare di capire se un asteroide è in rotta di collisione col nostro Pianeta significa avere a che fare con tanta incertezza. Mano a mano che lo si osserva nel cielo, i calcoli sulla traiettoria diventano sempre più precisi e si potrà prevedere dove si troverà in futuro. E stimare se in quel punto e in quel momento ci saremo anche noi. Apophis, certo, ci passerà vicino, ma non ci colpirà. L’ultimo saluto ce lo ha fatto da poco, era la notte tra il 5 e il 6 marzo 2021. E grazie alle osservazioni durante questo ultimo passaggio, gli astrofisici del Center for near-Earth object studies (Cneos) della Nasa, che si occupano proprio di monitorare gli oggetti che incrociano l’orbita con quella della Terra e che potrebbero rappresentare un pericolo, hanno raffinato le stime.

L’asteroide nel “buco della serratura”

Il peregrinare di Apophis per il Sistema solare lo porterà a più riprese a “sfiorarci”. Per esempio nel 2036, ma anche questo rendez-vous era già stato derubricato a un semplice incrocio senza conseguenze. Rimaneva da studiare meglio il passaggio del 2068, per il quale c’era ancora una piccola possibilità che ci colpisse. È il motivo per cui Apophis figurava ancora nella “top ten” nella classifica di rischio. Nel 2029, infatti, ci passerà davvero molto, molto vicino: meno di 32.000 chilometri. Un decimo della distanza tra la Terra e la Luna. Per fare un confronto, la distanza alla quale si trovano i satelliti geostazionari che ci forniscono le previsioni meteo è circa 35.000 chilometri. A questa minima distanza, la gravità di un corpo massiccio come la Terra piegherà la sua traiettoria, modificandola. Bisognava calcolare se questa deviazione fosse proprio quella “giusta” per portare Apophis a impattare con il nostro Pianeta, 39 anni dopo. Era una probabilità molto piccola, tanto che quell’eventualità è stata definita “gravitational keyhole” (buco della serratura gravitazionale).

Le immagini radar dell’asteroide Apophis, realizzate a marzo 2021 dalla Nasa durante l’ultimo passaggio ravvicinato sulla Terra

Se fossimo stati così sfortunati, secondo alcune stime, Apophis, schiantandosi sulla Terra, avrebbe scavato un cratere largo cinque chilometri, con una potenza di 1.500 megatoni (cento volte più potente della bomba di Hiroshima). Se fosse caduto per esempio nell’oceano, lo tsunami sarebbe stato devastante.

2068, pericolo scampato

E così, nei primi giorni di marzo, le antenne dell’osservatorio di Goldstone in California e del Green Bank in West Virginia hanno lavorato in team. La prima con emissioni radio e la seconda come ricevitore. Hanno potuto così seguire Apophis mentre transitava a 17 milioni di chilometri di distanza: “Grazie alle recenti osservazioni ottiche e radar, l’incertezza dell’orbita di Apophis è collassata da centinaia ad appena una manciata di chilometri, proiettata al 2029 – spiega Davide Farnocchia, scienziato italiano al Cneos – questa molto migliore conoscenza della sua posizione nel 2029 fornisce maggiore certezza sulla sua traiettoria futura, quindi possiamo cancellare Apophis dalla lista di rischio. Un impatto nel 2068 non è più nel campo delle possibilità e i nostri calcoli non mostrano nessun rischio di impatto per almeno i prossimi 100 anni”. Apophis non compare più nella lista di Nasa ed Esa degli oggetti che, almeno nell’orizzonte di un secolo e oltre, hanno qualche chance di precipitarci in testa (e vale la pena ricordare che per tutti quelli che restano in lista queste probabilità sono davvero basse oppure l’asteroide è talmente piccolo da consumarsi nel momento in cui attraverserà la nostra atmosfera). Potremo quindi goderci serenamente lo spettacolo quando Apophis, proprio nell’anno che per alcuni giorni, nel 2004, si temette sarebbe stato quello della più grande catastrofe che l’umanità avesse davanti ci passerà più vicino. Nel 2029, infatti, potremo vederlo addirittura a occhio nudo, sfrecciare nel cielo, senza più paura. E tenere ringraziare i programmi di monitoraggio degli oggetti potenzialmente pericolosi. Che un giorno potrebbero avvertirci in tempo del pericolo, sperando con un anticipo tale da poterlo prevenire.