L’assurda teoria sul frontman dei Doors

Alcuni uomini diventano leggenda, e Jim Morrison, leader dei Doors, è uno di questi. Morto il 3 dicembre 1971 a Parigi all’età di 27 anni per un’insufficienza cardiaca, la sua morte è stata ufficialmente attribuita a un’overdose. Però, nonostante la sua tomba al cimitero del Père-Lachaise, ci sono coloro che sostengono che non sia realmente morto. Una teoria afferma che Morrison sia in vita sotto lo pseudonimo di Frank, vivendo tranquillo a Syracuse, New York.

Recentemente, il regista Jeff Finn ha rilanciato questa teoria in una docu-serie, presentando prove che sostengono l’esistenza odierna di Morrison. Finn crede che Frank sia in realtà il famoso rocker, basandosi su una cicatrice sul naso, identica a quella del cantante. Le teorie sulla presunta morte fittizia di celebrità non finiscono qui; anche Elvis Presley ha avuto numerosi avvistamenti dopo la sua morte nel 1977, con fan convinti di vederlo in diverse località, fra cui Kalamazoo, dove si esibì poco prima di morire. Michael Jackson, a sua volta, è oggetto di simili speculazioni, con ipotesi che affermano abbia finto la sua morte per ritirarsi a Las Vegas.

Queste teorie di immortalità e avvistamenti continuano a stimolare l’immaginazione dei fan, mantenendo viva l’eredità di queste icone del rock nel tempo.