Il cane si trova in mezzo ad una sparatoria e viene colpito da una pallottola, l’associazione fa di tutto per salvarlo.

Trovarsi in mezzo ad una sparatoria dev’essere un momento molto pauroso, soprattutto anche per i nostri amici a quattro zampe. Una cagnolina di nome Ashland si è trovata proprio in mezzo ai colpi di pistola e una pallottola è riuscita anche a ferirla nel muso. Nonostante il dolore la piccola ha continuato a sfamare i suoi cuccioli. Dopo la segnalazione è stata soccorsa dalla Heinz 57 Pet Rescue and Transport.

Ashland in pericolo: l’associazione chiede aiuto per il cane è colpito da una pallottola

Tramite la pagina Facebook del Critter Crusaders, il centro fa sapere che ha una nuova ragazza molto speciale e che ha molto bisogno di aiuto. Ashland, dopo essere stata colpita in faccia a colpi di pistola è stata sottoposta a una valutazione iniziale presso il Blue Pearl Des Moines. Tuttavia le ferite si sono rivelate estese e richiederanno un chirurgo dentale.

Ti potrebbe interessare anche >>> Il cane crede di essere un gatto: il dolce pitbull è virale – VIDEO



Ad Ashland manca una parte dell’osso della mandibola, oltre a parte del tessuto gengivale, all’osso esposto e all’interruzione dei denti. Inoltre, la mandibola è anche fratturata. Continuano gli accertamenti del suo caso e si è recata presso il Frey Pet Hospital dove ci sono alcuni dottori che la vorrebbero aiutare. Da martedì, è sottoposta alle dovute cure del caso e sembra sia verso la ripresa per ritornare in salute e alla piena funzionalità dovrà avere una buona tabella di marcia da seguire. “Dall’esterno sembra perfetta. Nessun animale merita di essere ferito intenzionalmente. Faremo in modo che questo orribile errore sia di nuovo giusto“, scrive nel post il centro.

Ti potrebbe interessare anche >>> La testa di un gattino resta incastrata in un barattolo di vetro- VIDEO



Le cure di cui Ashland ha bisogno sono dispendiose e per questo Critter Crusaders chiede aiuto attraverso i social avviando una raccolta fondi. “Ashland è un’anima bellissima, dentro e fuori. Anche se non si possono vedere le sue ferite, tutti noi che l’abbiamo conosciuta e amata portiamo il suo dolore nel cuore“. Nella tabella che deve seguire, si pianificano cure, TAC e persino un intervento chirurgico e per questo ha bisogno di fondi e di sostegno. “Se siete così fortunati da fare una donazione per le cure mediche di Ashland, ve ne saremmo molto grati. Anche le preghiere e gli auguri sono altrettanto importanti”, conclude.