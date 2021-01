PERUGIA – Imbacuccata con colbacco e maglione a stelle e strisce gioca a fare lo “sciamano” Jake e si schiera dalla parte del Trump “scomunicato” dai social.

L’assessora allo Sport e Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, in quota Fratelli d’Italia, in un selfie pubblicato sul proprio profilo Facebook mima davanti allo specchio il capopopolo che con lancia e corna da bisonte ha guidato l’assalto al Campidoglio di Washington, un’azione violenta e vandalica, che si è concluso con cinque morti.

“Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?”, ha scritto l’assessore della giunta Romizi nella “storia” pro-Trump, poi cancellata. L’immagine è stata poi riproposta sui social dal capogruppo del Pd comunale, Sarah Bistocchi, che ha attaccato l’esponente dell’esecutivo perugino: “Spesso ciò che sembra reale non lo è. Anche io vorrei che non lo fosse”.