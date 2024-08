L’assassino di Sharon Verzeni è un cantante che ha collaborato con Izi: “Sognava X Factor”

Sognava di partecipare ad X Factor e aveva già inciso un paio di collaborazioni importanti con artisti come Ernia e Izi, ma ora il nome di Moussa Sangare è finito sulla bocca di tutti non perché primo in classifica, ma perché reo-confesso di aver ucciso Sharon Verzeni.

Quello di Sharon Verzeni è senza dubbio il caso-giallo del momento e tutto si sarebbero aspettati gli investigatori tranne che ad ucciderla fosse un ragazzo qualsiasi che neanche la conosceva e che l’ha finita per un “raptus improvviso”, anche se dovrà poi spiegare al giudice perché quella notte era uscito di casa con ben quattro coltelli.

Moussa Sangare qualcuno però lo conosceva già perché col nome d’arte Moses aveva inciso un paio di singoli, uno da 14 milioni di ascolti. Il titolo del singolo, Scusa, ora è tornato virale e come riporta Il Fatto Quotidiano fra i commenti si legge: “Penso che ora sia effettivamente tardi per chiedere scusa”/ “Ora non riuscirò più a sentire questa canzone come prima” / “Mi vengono i brividi a scoprire che l’assassino di Terno D’isola ha collaborato a questa canzone. Il destino è strano. Terribile. Sembra quasi che il ritornello sia stato scritto anni prima proprio per lui”.

L’uomo, 31enne nato a Milano da genitori della Costa d’Avorio, era disoccupato e viveva da solo a Suisio dopo essere stato denunciato dalla famiglia dopo aver minacciato sua madre e sua sorella con un coltello. Sharon Verzeni l’ha uccisa il mese scorso, nella notte fra il 29 e il 30 luglio, a Terno d’Isola. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa“.