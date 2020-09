Mark Chapman, l’uomo che ha ucciso John Lennon, ha chiesto scusa a Yoko Ono, la vedova del defunto Beatle, 40 anni dopo la sua morte. Chapman sparò a Lennon quattro volte fuori dal suo appartamento di Manhattan sotto gli occhi di Yoko Ono, l’8 dicembre del 1980. All’assassino di una delle icone più intramontabili della storia della musica è stata negata la libertà condizionale per l’undicesima volta dopo un’udienza tenutasi il mese scorso. Durante l’udienza, Chapman ha detto di aver ucciso la star 40enne per “gloria” e che avrebbe meritato la pena di morte. L’uomo ha aggiunto di pensare a quell”atto spregevole’ tutto il tempo e di accettare l’idea di poter passare il resto della sua vita in prigione. “Voglio solo ribadire che mi dispiace per il mio crimine”, ha detto Chapman al comitato per la libertà vigilata del Wende Correctional Facility di New York. “Non ho scuse. L’ho fatto per la gloria personale”. Chapman ha ribadito più volte di aver ucciso Lennon solo perché “era molto famoso”. Poi parlando di Yoko Ono ha voluto sottolineare: “Mi dispiace per il dolore che le ho causato. Ci penso sempre”.

