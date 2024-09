“Lascio Domenica In, è l’ultima” l’annuncio di Mara Venier gela il pubblico: la conduttrice in lacrime

Mara Venier, storica conduttrice di “Domenica In”, ha annunciato in una conferenza stampa che la prossima edizione, in partenza il 15 settembre su Rai 1, sarà la sua ultima. Nel suo annuncio, ha rivelato di aver pensato l’anno scorso che quella fosse l’ultima volta e ora conferma che questa è davvero la fine del suo viaggio con il programma. Venier ha voluto rendere omaggio al collega e amico Luca Giurato, scomparso recentemente, sottolineando come lui sia stato una figura fondamentale nella sua carriera e nel suo legame con la trasmissione.

La conduttrice ha espresso la sua confusione riguardo al futuro, dichiarando di non sapere quale ruolo possa avere nel panorama televisivo attuale. Questo momento segna la chiusura di un’epoca significativa nella storia della televisione italiana, lasciando i telespettatori e i professionisti del settore con un senso di nostalgia.

Tuttavia, Mara Venier non si ferma e, con entusiasmo, ha comunicato la sua volontà di affrontare nuove sfide, pur non avendo le idee chiare sul suo futuro. Ha manifestato il desiderio di esplorare nuove opportunità, inclusa l’idea di lavorare nel cinema o in progetti più piccoli.

Tra le novità in arrivo per Mara c’è un interessante progetto chiamato “Le stagioni dell’amore”, un programma di speed dating dedicato a persone over 60, che debutterà a novembre. Sebbene inizialmente avesse rifiutato il progetto a causa degli impegni con “Domenica In”, ha deciso di accettarlo per la sua originalità. Nel programma, i partecipanti si incontreranno attraverso avatar giovanili, creando una connessione tra il loro passato e il presente. Mara non sarà la conduttrice, ma la narratrice, il che le permetterà di portare umanità e calore alle storie degli over 60 in cerca d’amore.

Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento Rai, ha spiegato perché Mara sia stata scelta per questo ruolo: la sua sensibilità nel trattare temi legati all’amore e all’età la rende la persona ideale per dare voce alle esperienze dei protagonisti. La figura di Mara Venier continua a brillare nel panorama televisivo, dimostrando di essere una regina della comunicazione capace di emozionare e sorprendere il suo pubblico.