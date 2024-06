“Lascio andare una relazione tossica” Finita la relazione tra la famosissima cantante e il fidanzato di 10 anni più piccolo

Tra i due è finita per davvero. Angela Tatangelo ha chiuso definitivamente la relazione con Mattia Narducci e non potevano mancare riferimenti anche nel suo lavoro, con la musica e con le parole. Infatti, nel suo ultimo brano, intitolato Mantra, rilasciato ormai il 24 maggio scorso, la cantante aveva deciso di mostrarsi totalmente schietta sulla questione che ha affrontato con l’ex compagno.

Non poteva esimersi dal suo istinto, dalla sua creatività, così ha descritto il suo brano su ciò che le è successo come “un racconto d’amore e un percorso introspettivo per rinascere dal dolore”. Dopo una storia piena di alti e bassi con Livio Cori, la famosa cantante aveva ritrovato la gioia accanto al modello di 27 anni, Mattia Narducci, più giovane di lei di 10 anni. Adesso sembrerebbe che il rapporto sia inevitabilmente giunto al termine, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’.

Però, va detto, non c’è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito ai recenti rumors, ma molti indizi portano a pensare che la relazione tra Mattia Narducci e Anna Tatangelo sia giunta al capolinea. Suggerimenti in questa direzione possono essere trovati prima di tutto sui social: la cantante non segue più il modello e da diverse settimane non pubblica più foto o storie insieme a lui. Una situazione già vista in altre situazioni e in altre separazioni “eccellenti”, vedi quella di Ferragni e Fedez.

Il profilo social di Anna Tatangelo è ora molto più “centrato” sul figlio Andrea, frutto della sua relazione passata con Gigi D’Alessio, e sul suo nuovo album. Il brano Mantra, come descritto dalla cantante stessa, tratta di “consapevolezza di sé, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con uno sguardo diverso”. Durante la presentazione della nuova canzone, sembra abbia fatto riferimento alla sua relazione appena conclusa con il modello.

Lo scorso 27 maggio aveva anche scritto in una didascalia delle parole abbastanza eloquenti: “Adesso lascia indietro ciò che non ti serve”. Proprio nel momento in cui ha annunciato l’uscita del nuovo album, la cantante ha parlato della sensazione di rinascita e della scoperta di nuove sensazioni di se stessa. Attraverso un comunicato stampa dell’ANSA, ha dichiarato: