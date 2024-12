“Lasciato per ore nel corridoio del pronto soccorso” Disavventura di Natale per un noto italiano: cosa è successo

Claudio Sona ha condiviso un’esperienza traumatica vissuta dal suo compagno Nicolas Cornia durante le festività natalizie, evidenziando le criticità del servizio sanitario. La situazione è iniziata il giorno di Natale, quando Nicolas ha presentato sintomi di un grave attacco influenzale dopo tre giorni di febbre alta. Nonostante sembasse migliorare temporaneamente con una temperatura scesa a 37.8 gradi, la febbre è rapidamente risalita a 39.6 gradi, spingendo Claudio a portarlo presso la guardia medica. Qui, seppur assistiti da un medico, la sensazione di incertezza riguardo al trattamento aumentava, dato che le prescrizioni erano già in corso.

Tornati a casa, la condizione di Nicolas è precipitata, arrivando a oltre 40 gradi di febbre e stati di delirio. Claudio ha chiamato il 118 e ha ricevuto un’assistenza tempestiva, con un’ambulanza che ha portato Nicolas al Pronto Soccorso. All’arrivo, però, la situazione non è migliorata: con un codice bianco, e dopo una lunga attesa di nove ore, Nicolas ha finalmente ricevuto un prelievo ematico. Claudio ha descritto la frustrazione per l’indifferenza mostrata dal personale sanitario, che sembrava più interessato a discutere delle proprie situazioni personali piuttosto che prendersi cura dei pazienti.

Solo il mattino seguente si sono effettuati degli esami, rivelando che Nicolas aveva contratto un’infezione batterica, ma la condizione non era allarmante. Tuttavia, Claudio ha sottolineato che durante tutta l’attesa nessuno ha chiesto a Nicolas se avesse bisogno di un minimo conforto, come un bicchiere di tè caldo. Pur non volendo presentare una denuncia formale, l’ex tronista ha espresso l’importanza della passione e dell’attenzione necessaria nel lavoro del personale sanitario, evidenziando come l’esperienza avesse rivelato delle lacune nel sistema.

Nonostante la prova difficile, Claudio ha concluso il racconto in un tono più lieve, promettendo di preparare un altro pranzo per Nicolas, dimostrando una certa resilienza e una volontà di mantenere vivo lo spirito delle festività nonostante il brutto episodio.