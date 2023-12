Lasciano il cane in auto per giocare d’azzardo: scatta la denuncia

A Sanremo una coppia ha lasciato chiuso in auto per ore il cane di razza Chihuahua per andare a giocare d’azzardo: scattata la denuncia per maltrattamento e abbandono di animali.

Chi vive con un cane saprà benissimo quanto questi quattro zampe possano soffrire se lasciati soli, soprattutto quando non si trovano nelle loro case. Sono sufficienti pochi minuti perché un cagnolino rimasto fuori da un negozio o in macchina inizi a sentirsi agitato e a guaire, sperando che i suoi umani tornino presto. Tutti i lamenti non sono però serviti a un povero cucciolo di razza Chihuahua, che ha pianto per ore all’interno dell’automobile. Il cagnolino ha atteso, nel freddo abitacolo della macchina, il ritorno dei suoi proprietari andati a giocare d’azzardo in un casinò di Sanremo.

Coppia lascia il cane in auto per andare a giocare al casinò: la denuncia per abbandono animali

A raccontare quanto accaduto è stato lo staff veterinario che ha preso in cura il cagnolino dopo il salvataggio da parte della Polizia Locale della città ligure.

A Sanremo, all’interno di una vettura parcheggiata in corso Inglesi, vicino alla casa da gioco, alcune persone hanno notato un cagnolino. Il piccolo, un esemplare di razza Chihuahua, era stato lasciato nell’automobile dai suoi umani. I proprietari avevano abbandonato il cucciolo diverse ore prima per andare a giocare al casinò. Infreddolito e spaventato, il Chihuahua è stato tratto in salvo dagli agenti della polizia locale.

Alcuni passanti, infatti, hanno allertato le Forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto accompagnate dagli operatori veterinari. L’intervento delle Ambulanze Veterinarie Val Nervia si è mostrato provvidenziale per salvare il cagnolino Chihuahua, che è stato subito curato e rifocillato. I proprietari del cucciolo sono stati denunciati per abbandono e maltrattamento di animali.

Gli operatori delle Ambulanze Veterinarie Val Nervia hanno commentato quanto accaduto con queste parole: «Purtroppo ancora in troppi non sanno che lasciare un animale chiuso in macchina incustodito è vietato e pericoloso in qualsiasi periodo dell’anno, anche in inverno. Così come in estate l’abitacolo di un’auto si surriscalda rapidamente diventando molto più rovente delle temperature esterne, in inverno la macchina diventa molto più fredda di quanto possiamo percepire all’esterno. Le autovetture, infatti, non hanno un buon sistema di isolamento termico rispetto alle condizioni esterne e il risultato è che il veicolo protegge il cane da pioggia e vento, ma non dal freddo».

I veterinari concludono avvertendo che «se si lascia solo il cane all’interno di una macchina parcheggiata mentre fuori fa freddo, l’animale potrebbe andare rapidamente incontro a un grave rischio di ipotermia, condizione pericolosa che si verifica quando la temperatura corporea del cane scende troppo in basso. Se l’ipotermia è grave, il pericolo è addirittura il congelamento».

Le temperature fredde dei giorni scorsi avrebbero potuto far andare in ipotermia il cagnolino Chihuahua. Il quattro zampe, per non disperdere il calore corporeo, era rimasto infatti rannicchiato a lungo. L’abbassamento della temperatura nell’abitacolo della vettura sarebbe però potuta rivelarsi fatale per il cane se non fosse stato per l’intervento della Polizia e dei veterinari. (di Elisabetta Guglielmi)