Lasciami stare, non desidero avere nulla a che fare con te

Mentre si piangono le vittime del femminicidio di Sara Campanella, emergono dettagli inquietanti sulla sua interazione con il presunto assassino, Stefano Argentino. Sara, 22enne, aveva ripetutamente chiarito a Stefano di non voler avere una relazione con lui, come dimostra un audio diffuso dalla trasmissione “Mattino Quattro”. Nella registrazione, Sara esprime con fermezza il desiderio di essere lasciata in pace, sottolineando di non avere tempo da perdere e di sperare di essere stata chiara dopo un anno di insistenze.

La conversazione si svolge tra toni accesi, con Sara che afferma: “Lasciami in pace”. Stefano, invece, continua a insistere sulla loro interazione, mostrando una mancanza di rispetto per i confini della ragazza. In più occasioni, Sara menziona il suo disappunto per essere seguita, mettendo in evidenza la sua inquietudine riguardo al comportamento di Stefano.

Il rapporto tra i due diventa sempre più teso, suggerendo una dinamica di disagio e pressione psicologica. Le autorità hanno anche diffuso un video che documenta il momento in cui Stefano insegue e aggressa Sara, catturato da una telecamera di sorveglianza. In quel video, è possibile vedere il momento cruciale in cui Sara cerca di allontanarsi, ma viene afferrata da Stefano.

La madre di Sara ha ribadito che la ragazza non ricambiava i sentimenti di Argentino e ha espresso il suo dolore e la sua rabbia dopo la tragedia. Questa situazione mette in evidenza la gravità della violenza di genere e l’importanza di ascoltare le voci delle vittime.