Lascia una vaschetta dal veterinario senza dire nulla: all’interno c’era lui

Il piccolo gattino, trovato in una vaschetta del kebab, probabilmente abbandonato lì a morire , ha visto la sua vita cambiare grazie all’intervento di una meravigliosa veterinaria di nome Gwen.

Una veterinaria si è trovata in una situazione davvero paradossale quando si è vista presentare una donna che senza alcuna spiegazione le ha lasciato un vassoio del kebab. Al suo interno pero non vi era della carne pronta per essere mangiata ma un tenero gattino appena nato.

Cucciolo di gatto abbandonato nel vassoio del kebab

La vicenda ha commosso tutti coloro che hanno letto la storia sulla pagina Facebook della veterinaria, che ha immediatamente iniziato a prendersi cura del piccolo animale, senza esitazione.

Il gattino era stato lasciato in una vaschetta del kebab, probabilmente per mantenerlo al caldo, ma era stato abbandonato senza alcuna spiegazione. Il piccolo micino nero e bianco pesava meno di 95 grammi ed era molto infreddolito, se fosse rimasto in quelle condizioni sarebbe sicuramente morto.

Fortunatamente, pero la veterinaria si è presa cura del gattino e lo ha nutrito ogni ora, sostituendo la figura materna che gli mancava. Tuttavia, la prognosi del piccolo è ancora riservata e non è chiaro se riuscirà a superare questa difficile situazione.

La storia di questo gattino abbandonato ci ricorda che gli animali sono creature vulnerabili e che dobbiamo sempre prendere cura di loro. La cura degli animali è una responsabilità che non deve mai essere presa alla leggera e dobbiamo sempre essere pronti ad aiutare quando ne abbiamo la possibilità.

Nella speranza che questo piccolo gattino possa riprendersi presto e trovare una famiglia amorevole che lo adotti, e bene ricordare che se bene in molti pensino che la sterilizzazione degli animali sia una pratica crudele, in realtà contribuisce nel prevenire queste spiacevoli situazioni e impedisce quindi che animali “indesiderati” soffrano terribilmente.

Attualmente la sorte del piccolo gattino è ancora incerta, infatti nonostante l’impegno della veterinaria che si è prodigata nell’allattare il piccolo ad ogni ora il cucciolo sembra non aver preso nemmeno un grammo ed è quindi impossibile prevedere se il gatto riuscirà a sopravvivere.

Gli animali sono esseri viventi che meritano rispetto e amore ogni persona dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie azioni soprattutto quando si decide di adottare un cucciolo.