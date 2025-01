“Lascia Striscia la Notizia” importante cambiamento di volto per il programma: adesso arriva lei

Gianluca Briganti lascia il ruolo di Velino a Striscia la Notizia dopo sei mesi, sostituito da una nuova Velina bionda scelta dal pubblico, mentre Beatrice Coari rimane confermata. Questo cambiamento segna un momento significativo per il programma, che continua a mantenere alta l’attenzione degli spettatori. Briganti ha confermato la sua partenza, esprimendo gratitudine per l’opportunità ricevuta, soprattutto nei confronti di Antonio Ricci. La nuova selezione per il Velino biondo prenderà il via il 13 gennaio, coinvolgendo direttamente il pubblico.

Briganti è il quinto Velino nella storia di Striscia, seguendo le orme di figure celebri come Edo Soldo, Luca Maria Todini e la coppia Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli. La sua presenza è stata nota per la professionalità e il carisma, elementi che hanno contribuito al successo del programma. Originario di Viareggio e con radici napoletane, Briganti ha 37 anni e ha sempre mostrato passione per la danza, diplomandosi in danza e canto all’accademia di Milano. La sua carriera è stata segnata da esperienze in programmi televisivi e produzioni teatrali di successo come “Magic Mike Live”, “Cats” e “Dirty Dancing”, che lo hanno portato a lavorare in diverse città del mondo.

Briganti è anche un poliglotta e la sua formazione e esperienza internazionale lo rendono un artista versatile. La sua carriera rappresenta un esempio di passione per l’arte e impegno, contribuenedo al suo successo in un programma di punta della televisione italiana.

Con l’introduzione di una nuova Velina bionda, scelta dal pubblico, Striscia la Notizia si prepara a un rinnovamento significativo. Coinvolgere il pubblico nella selezione del nuovo volto dimostra il desiderio del programma di mantenere un legame forte con i telespettatori. Questo approccio interattivo potrebbe attrarre un nuovo pubblico, rinnovando l’interesse per la trasmissione, che ha storicamente dimostrato la capacità di adattarsi ai cambiamenti.

La conferma della permanenza di Beatrice Coari come Velina offre continuità al programma, mentre la ricerca di un nuovo volto costituisce un’opportunità per introduire novità. Striscia ha sempre saputo rinnovarsi pur mantenendo il suo spirito originale e l’attenzione a temi sociali, fondamentale per continuare a essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. La selezione per la nuova Velina segnerà un nuovo capitolo nella storia del programma.