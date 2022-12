Lascia la figlia con 6 pitbull: la reazione è affascinante

La fiducia è quel qualcosa di prezioso e questa mamma lo sa bene viso che lascia la figlia con sei pitbull, ma quello che fanno affascina il web – VIDEO.

L’incipit di questa vicenda può sembrare terribile: sei pitbull circondano una bambina lasciata sola in casa. Tuttavia quello che succede è davvero incredibile e lascia il web senza parole. Il rapporto di fiducia che si crea all’interno della famiglia è qualcosa di speciale, indipendentemente dalla razza. Il tutto sta nel creare quel legame indissolubile. Infatti questa mamma non ci ha pensato due volte a lasciare la figlia con i sei cani.

La scena è stata ripresa e pubblicata attraverso il canale YouTube, dove è diventato virale per la reazione dei sei pitbull. Il video si apre con i sei amici a quattro zampe che sono seduti obbedienti intorno alla bambina. Cosa aspettano? Che lei gli dia da mangiare. Hanno un vero comportamento esemplare, poiché mentre lei distribuisce il cibo i cani aspettano con molta pazienza.

Anche quando la bambina volta le spalle ai pitbull, nessuno dei quattro zampe osa avvicinarsi al cibo. Sanno bene che devono aspettare l’ok della loro padroncina prima di iniziare a mangiare. Infine, la ragazzina conta fino a tre e permette agli animali di mangiare, cosa che non si fanno ripetere due volte due volte.

Il video è stato pubblicato su YouTube nel gennaio 2010 e da allora è stato visualizzato più di 11 milioni di volte, non smettendo di apparire nella home degli utenti per oltre 10 anni. Il legame che hanno dimostrato questi animali verso la loro piccola padroncina è davvero notevole. Crescere con un cane può essere non solo molto gratificante per i bambini, ma anche un ricordo indimenticabile. Grazie al rispetto reciproco tra uomo e animale, i bambini imparano le basi dell’amicizia e anche i cani godono della compagnia dei piccoli membri della famiglia.