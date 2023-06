lascia il cane nell’auto parcheggiata al sole con i finestrini chiusi

L’errore più grande che su può fare in estate è quello di lasciare il cane in auto sotto il sole e finestrini chiusi.

In estate bisogna prestare particolarmente attenzione al proprio animale domestico, soprattutto se si vive in zone dove i raggi solari e il caldo colpiscono maggiormente. Questo è anche il caso di grandi città, dove l’asfalto riflette i raggi del sole provocando molto calore, calore che si propaga anche nelle auto parcheggiate sotto il sole.

Lascia il cane in auto sotto il sole e con finestrini chiusi

L’ultimo caso è accaduto sabato scorso e arriva da Milano, dove alcuni passanti hanno notato un cane chiuso in auto, con finestrini chiusi e sotto il sole cocente della città.

Dopo la segnalazione di un testimone, sono intervenuti i carabinieri in piazza Frattini per cercare di liberare il povero animale che rischiava di morire di caldo. Al loro arrivo l’animale era un un palese stato di malessere per via del colpo di calore, visto che l’auto era parcheggiata in strada, in pieno sole diretto. Le forze dell’ordine hanno quindi frantumato il finestrino posteriore della vettura e hanno estratto il cane per portarlo in una zomba di ombra e idratarlo. Sul luogo è giusta successivamente la signora, una donna di 66 anni, che ha affermato di aver lascito il cane in auto per pochi istanti per andare a fare la spesa. Tuttavia, i carabinieri hanno denunciato la donna per maltrattamento di animali.

Lasciare un animale domestico in auto durante l’estate può essere letale, anche se la giornata sembra fresca, se si tratta solo di pochi minuti o se l’animale sembra stare bene. È fondamentale garantire che siano al fresco e a proprio agio anche nelle giornate più calde, in modo che non sopraggiungano pericoli per la loro salute. Anche le giornate più “fresche” possono trasformare le auto in trappole bollenti in pochissimi minuti. Non è necessario una giornata con 40 gradi all’esterno per trasformare un’auto in un forno. Quando la temperatura esterna è di 21 gradi, può non sembrare eccessivamente calda, ma la temperatura interna di un’auto può salire oltre i 40 gradi in soli 30 minuti quando rimane al sole. Quando fuori ci sono 30 gradi, la stessa mezz’ora può trasformare l’abitacolo di un’auto in un’esplosione di 50 gradi.

Molti proprietari di animali domestici credono erroneamente che parcheggiare all’ombra oche aprire i finestrini di qualche centimetro possa mantenere l’auto sufficientemente fresca per i loro animali. Diversi studi indipendenti hanno però dimostrato che non c’è alcuna differenza percettibile nella rapidità con cui l’auto si riscalda, anche se si usano certi trucchi, gli animali domestici sono comunque in pericolo. Sebbene tutti gli animali domestici siano a rischio durante questa situazione, quelli che corrono un maggiore pericolo sono quelli anziani o i cuccioli. Inoltre sono più sensibili agli effetti del caldo e possono soccombere più rapidamente, quelli con il muso corto, il pelo scuro, il manto pesante o quelli in sovrappeso.