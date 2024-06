“Lascerà il programma, la sostituirà lei” clamorosa indiscrezione su Amici di Maria de Filippi

Non si sa quanto ci vorrà per concretizzare questo progetto in “stile Amici” senza la presenza diretta di Maria De Filippi.

Può esistere una versione di Amici di Maria De Filippi senza… Maria De Filippi? Sappiamo che la “Maria nazionale”, l’amatissima conduttrice e autrice televisiva ha e avrà per sempre un ruolo di spicco nei programma della sua casa Mediaset.

È noto anche di come con Silvia Toffanin si rispettino e che con l’altra conduttrice televisiva ci sia un grande rapporto di collaborazione e personale. Per questo non dovrebbe stupire che le due star di Mediaset stiano pensando di unire le forze per mettere su un nuovo progetto insieme. Proprio così, una sorta di Amici, anzi, un vero e proprio programma basato sul talent show.

‘TvBlog’, infatti, ha rivelato che si starebbe progettando una trasmissione speciale legata ad Amici in prima serata, da lanciare a partire dall’autunno con la supervisione (e di chi altro?) di Maria De Filippi e con la conduzione di Silvia Toffanin, conduttrice di esperienza, amatissima anche lei, padrona di casa a Verissimo. Toffanin, dunque, si cimenterà in un ruolo e in un formato molto diversi da quelli a cui siamo abituati.

Si parla anche di almeno tre prime serate in cui ex talenti storici di Amici potrebbero esibirsi insieme ad altri cantanti pop. Nascerebbe così una sorta di “spin-off” (rubando il termine dal lessico cinematografico) che mette insieme il mondo dei talent show con quello dei professionisti già affermati. Mediaset avrebbe chiesto a Maria De Filippi di lavorare su queste prime serate per garantire degli ascolti importanti già per il prime time.

La storica conduttrice, quindi, sta coinvolgendo anche Toffanin, per garantire delle serate efficaci, interessanti e con un ruolo completamente nuovo per la presentatrice di Verissimo. In effetti, la conduttrice ha provato raramente format diversi dalla sua comfort zone professionale: è stata alla giuria di una finale di Amici e ha partecipato a una puntata di Fiorello nel programma Viva RaiPlay.

Non si sa quanto ci vorrà per concretizzare questo progetto in “stile Amici”, ma sarebbe interessante vedere come possa essere un programma organizzato da Maria De Filippi e portato in diretta da Toffanin in prima serata. La curiosità è tanta e molti fan si aspettano che l’esperienza di Amici possa essere ulteriormente valorizzata.