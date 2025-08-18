32.2 C
Lasagna e tradizione culinaria: il trionfo dell’Emilia-Romagna

Da StraNotizie
L’Emilia-Romagna si è affermata come la regione più popolare nell’edizione digitale di “Masterchef”, grazie alla lasagna, il piatto regionale più ricercato in Italia con 1,6 milioni di ricerche mensili. Questo dato proviene dall’infografica “Chi vincerebbe Masterchef delle regioni italiane” realizzata da Bennet, che ha analizzato l’interesse degli italiani per i piatti tipici regionali.

In seconda posizione si trova il Lazio, grazie alla carbonara, con 1,1 milioni di ricerche. Il Veneto occupa il terzo posto con il tiramisù, che ha totalizzato 979mila ricerche. Le regioni che seguono sono la Campania, famosa per la pizza napoletana (480mila), e la Lombardia, con l’ossobuco (285mila). La classifica prosegue con la Sicilia (arancini, 274mila), l’Abruzzo (arrosticini, 258mila), la Liguria (pesto alla genovese, 185mila), il Trentino-Alto Adige (canederli, 177mila) e il Piemonte (vitello tonnato, 174mila).

Il Molise si posiziona all’ultimo posto con la pampanella (6mila ricerche), seguito dal Friuli-Venezia Giulia (gubana, 16mila) e dalla Valle d’Aosta (polenta concia, 30mila). Tra i dieci piatti tipici regionali, i tortellini dell’Emilia-Romagna si collocano al quarto posto con oltre 509mila ricerche.

L’interesse per la cucina tradizionale sta crescendo tra gli italiani, con il 66% che punta su un’alimentazione sana e il 53% su piatti semplici. Il 32% degli italiani spende più tempo ai fornelli, mentre il 71% si dedica a ricette più elaborate. La passione per la cucina risulta più forte tra gli uomini, soprattutto nella fascia d’età 35-44 anni, mentre le donne tendono a valorizzare la dimensione sociale del cucinare.

