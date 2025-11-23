Las Vegas, Lando Norris in pole position

La pista di Las Vegas ha regalato emozioni durante le qualifiche, con colpi di scena a non finire. Lando Norris ha conquistato la pole position con un tempo di 1’47″934, seguito da Max Verstappen a 323 millesimi. Carlos Sainz è stato il vero MVP della giornata, conquistando il terzo posto nonostante sia stato investigato per rientro in pista in maniera pericolosa durante il Q1.

La Mercedes di George Russell ha rischiato grosso a causa di problemi di connessione che hanno ritardato l’invio delle schede setup alla FIA, ma alla fine è riuscita a conquistare il quarto posto. Le Ferrari hanno avuto una giornata difficile, con Charles Leclerc nono e Lewis Hamilton ultimo a causa di un errore di valutazione della bandiera rossa.

La top-10 è stata completata da Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Pierre Gasly. La gara si correrà domenica alle 5 della mattina italiana, con diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 14. La griglia di partenza vede Norris in pole position, seguito da Verstappen, Sainz, Russell, Piastri, Lawson, Alonso, Hadjar, Leclerc e Gasly. Hamilton partirà dall’ultimo posto dopo l’errore durante le qualifiche.