L’arte in galleria per ridurre stress e migliorare salute

Da stranotizie
Un recente studio ha messo in relazione le visite a gallerie d’arte con una riduzione dei livelli di stress e, potenzialmente, migliori risultati per la salute. Secondo la ricerca condotta dal King’s College di Londra, osservare opere d’arte non solo suscita emozioni, ma apporta anche benefici al nostro benessere fisico, come la diminuzione dello stress e dell’infiammazione.

Lo studio ha coinvolto 50 volontari, divisi in due gruppi. Il primo gruppo ha visitato la Courtauld Gallery di Londra, mentre il secondo ha visto riproduzioni d’arte in un contesto non espositivo. Durante l’esperimento, sono stati monitorati il battito cardiaco e la temperatura della pelle dei partecipanti per valutare i livelli di interesse e di eccitazione. Inoltre, sono stati misurati i livelli di citochine e cortisolo, indicatori di stress.

I risultati hanno mostrato differenze significative tra i due gruppi. I partecipanti della galleria hanno registrato una riduzione del 22% dei livelli di cortisolo, rispetto all’8% del gruppo che non ha visitato la galleria. Anche i marcatori infiammatori sono diminuiti significativamente nel primo gruppo. Dr. Tony Woods, che ha condotto lo studio, evidenzia che abbattere questi marker può proteggere da vari problemi di salute, tra cui malattie cardiache e depressione.

Sebbene lo studio sia stato condotto su un campione limitato, conferma dati di precedenti ricerche che hanno analizzato l’impatto complessivo del settore culturale sul benessere. Secondo un rapporto, i benefici per la salute derivanti dall’arte potrebbero valere miliardi per l’economia, sottolineando l’importanza di investire in cultura e patrimonio. La ricerca evidenzia così il valore del contatto con l’arte, non solo per il nostro spirito, ma anche per il nostro corpo.

