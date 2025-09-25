L’arte generata dall’intelligenza artificiale in Italia

L’arte generata dall’intelligenza artificiale solleva interrogativi profondi su cosa sia l’arte stessa, un tema già affrontato da filosofi come Aristotele e Kant. L’opera d’arte rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione. Da questa riflessione è nata una masterclass tenuta da Rebecca Pedrazzi, storica e critica d’arte esperta in AI art.

L’arte realizzata con l’AI non è un fenomeno recente; le sue origini risalgono agli anni Quaranta del Novecento, quando unmatematico e un neurofisiologo svilupparono un modello per reti neurali basato su algoritmi. Successivamente, Alan Turing, nel 1950, si pose la domanda se una macchina potesse interagire con l’uomo, dando inizio a un cambiamento significativo nella relazione tra arte e tecnologia. Nel 1956, John McCarthy coniò il termine “Artificial Intelligence”.

Negli anni Sessanta, pionieri della computer art iniziarono a sfruttare algoritmi come strumenti creativi. Con il tempo, il computer si affermò come un innovativo strumento intellettuale in grado di generare nuove esperienze estetiche. Oggi, ogni tecnologia rappresenta per gli artisti una chance creativa, come dimostrato dalla videoarte, dalla net art degli anni Novanta, e più recentemente, dalla crypto art e dagli NFT.

Negli ultimi due decenni, la digitalizzazione e la disponibilità di dataset hanno consentito alle macchine di apprendere e produrre una grande varietà di immagini. Artisti come Refik Anadol creano installazioni immersive trasformando milioni di fotografie, mentre Sougwen Chung lavora su robot pittori interattivi. Mauro Martino esplora l’estetica dei dati con approcci scientifici. Come sottolinea Andrea Crespi, “L’arte non è questione di strumenti, ma di visione”.

Dopo la creazione del primo chatbot negli anni Sessanta, le persone iniziarono a esplorare le potenzialità della macchina. L’AI è uno strumento che facilita l’esperienza e il dialogo tra uomo e macchina, con l’importanza della visione creativa. Rebecca Pedrazzi invita a usare questi strumenti in modo consapevole, incoraggiando la sperimentazione e la ricerca, senza delegare.