«L’arte di vivere pienamente consiste in buona parte nel dimenticare: si tratta di una forma di libertà, forse una delle più alte espressioni della libertà umana, perché ci permette di riprendere ogni volta la nostra strada senza costrizioni o pesi.

Più ci svuotiamo del nostro passato e delle nostre identità fittizie, delle nostre opinioni e delle nostre abitudini, più facciamo spazio dentro di noi e più può emergere ciò che siamo per davvero.»

“Dimentica” è il nuovo libro di Raffaele Morelli, una guida alla scoperta del potere curativo dell’oblio, che funziona come un vero e proprio farmaco per il cervello: solo dimenticando possiamo fare spazio nella nostra mente e liberarci dalla ragnatela di sentimenti che ci impedisce di aprirci al nuovo e a ciò che di bello la vita ha in serbo per noi.