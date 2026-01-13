L’arte della viennoiserie italiana

Il volume di Emilio Glorioso, pubblicato da Italian Gourmet, è pensato per chi desidera comprendere le logiche dei lievitati sfogliati da colazione e non solo, andando oltre la semplice riproduzione delle ricette per acquisire metodo, controllo e consapevolezza tecnica. Il lavoro di Glorioso si fonda su una conoscenza profonda degli impasti e della sfogliatura, processi governati da variabili precise come fermentazione, gestione della pasta madre, temperature, laminazione ed equilibrio tra struttura e farcitura.

In questo percorso, lo studio delle materie prime riveste un ruolo centrale, dalle farine ai grassi, con un’analisi ampia e trasversale dei burri e delle loro applicazioni nella viennoiserie. Il volume è strutturato in cinque sezioni – I classici, Gli intramontabili, Gli speciali, I fritti, Gli amici – che attraversano croissant e brioche in tutte le loro declinazioni, dalle basi tradizionali alle interpretazioni più contemporanee. Ogni preparazione è accompagnata da procedure dettagliate, immagini step by step e indicazioni operative pensate per il laboratorio professionale.

Il libro è arricchito dai contributi di colleghi e professionisti che condividono con l’autore un approccio rigoroso e progettuale, restituendo un quadro corale e attuale di questo ambito affascinante e in continua evoluzione. Tra questi, anche l’intervento di Club Kavè, che approfondisce il tema del caffè come ingrediente e come elemento di abbinamento nella viennoiserie contemporanea. Viennoiserie è un manuale di lavoro, uno strumento di studio e consultazione quotidiana, rivolto a pasticceri, panificatori, studenti e appassionati evoluti che vogliono acquisire padronanza tecnica e costruire una propria identità attraverso il metodo.