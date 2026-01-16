L’arte del taglio a mano in cucina italiana

Le nonne italiane sono famose per la loro abilità di tritare e affettare gli alimenti tenendoli in mano, senza nemmeno sfiorare un tagliere. Questo gesto, che oggi appare quasi fuori moda, è stato soppiantato dall’approccio professionale coltello-tagliere arrivato nelle nostre cucine con i programmi di cucina. Lo spelucchino, lo strumento fedele delle nonne, non serve solo a pelare, ma anche a tagliare “al volo”, direttamente sopra la pentola o la padella.

Questo modo di tagliare “al volo” è particolarmente rappresentativo di una forma di trasmissione delle tecniche culinarie che è passata di generazione in generazione. Madri e nonne insegnavano osservando e facendosi osservare con un passaggio di conoscenze pratiche tipico della cultura culinaria familiare. La preparazione del cibo è un compito reale che viene insegnato e appreso attraverso le culture e trasmesso di generazione in generazione in famiglie e gruppi.

Dal punto di vista antropologico, questo gesto può essere considerato come una “tecnica del corpo” in senso maussiano, cioè un sapere pratico incorporato, tramandato non tramite libri di ricette ma con l’osservazione e l’imitazione. Ogni cultura ha le sue abitudini di taglio, e in Italia, soprattutto nelle cucine domestiche, ha dominato a lungo la filosofia del “fare con ciò che si ha”. La nonna contadina poteva avere soltanto un coltello a serramanico e le proprie mani come strumenti, e con quelli ha sviluppato una maestria eccezionale.

Il gesto di tagliare “al volo” è anche un esempio di “food agency” e perfino di resistenza tecnologica. In un’epoca in cui ogni fase della cucina può essere delegata a una macchina, la nonna che insiste a far da sé afferma implicitamente un principio: non tutto deve essere automatizzato. il potere attivo del cucinare: sentirsi padroni di ciò che si fa in cucina, anziché esecutori passivi di istruzioni o dipendenti da soluzioni preconfezionate. La nonna che impiega qualche minuto in più a tritare a mano forse sente che quel tempo e quel gesto fanno parte dell’amore che mette nel piatto.