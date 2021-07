Larry Rudolph segue la carriera di Britney Spears dai suoi esordi. Qualcosa si è rotto nel 2019, quando il manager in un’intervista rilasciata a TMZ (sito molto vicino al team Spears e a Jamie ha dichiarato: “Come persona che guida la sua carriera, basandomi sulle informazioni che ho e su quello che abbiamo saputo, è chiaro che lei non dovrebbe tornare a esibirsi in un futuro recente ma forse mai più. E’ stata la tempesta perfetta, era ai 2/3 delle prove per la residency quando i suoi farmaci hanno smesso di funzionare e lei era troppo distratta dalla malattia del padre e abbiamo dovuto rinviare lo show. La scorsa estate mi chiamava ogni giorno dicendomi che voleva andare in tour, ora non la sento da mesi“.

Già questo fa sorridere, visto che Britney ha espressamente detto che NON voleva andare in tour nel 2018 e adesso sappiamo che se il Domination è saltato non è certo per la malattia di Jamie Spears o per “le medicine di Britney che hanno smesso di funzionare”.

Larry Rudolph rassegna le dimissioni.

Stamani lo storico manager della principessa del pop si è dimesso ed ha ribadito l’intenzione della popstar di ritirarsi.

“Ormai sono passati più di 2 dall’ultima volta che io e Britney abbiamo parlato, quando mi ha informato che voleva prendersi una pausa dal lavoro a tempo indeterminato. Oggi però sono stato informato che l’intenzione di Britney è quella di ritirarsi ufficialmente. Come tutti sapete, non ho mai fatto parte della sua conservatorship, quindi non sono a conoscenza di molti dettagli di questa tutela. All’inizio sono stato assunto su richiesta di Britney per assisterla nella sua carriera. E come suo manager, adesso credo che sia nel migliore interesse di Britney dimettermi dal suo team poiché i miei servizi professionali non sono più necessari. Vi prego di accettare questa lettera come le mie dimissioni formali. Sarò sempre tanto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato nei nostri 25 anni di lavoro insieme. Auguro a Britney tutta la salute e la felicità del mondo, e sarò sempre qui per lei se avrà ancora bisogno di me, come ci sono sempre stato”.

Britney Spears “Mi hanno costretta a fare il tour”.