Larry Ellison supera Elon Musk: titano della tecnologia cresce

Elon Musk ha perso il titolo di persona più ricca del mondo, cedendo il posto a Larry Ellison, co-fondatore di Oracle. La fortuna di Ellison è aumentata rapidamente di 101 miliardi di dollari, portando il suo patrimonio a 393 miliardi. Questo cambio di leadership è avvenuto dopo che Forbes aveva recentemente proclamato Musk come il più ricco a livello globale.

Attualmente, Musk è secondo, con un patrimonio stimato di 385 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Bloomberg, che differiscono da quelli di Forbes. L’impennata della ricchezza di Ellison si deve all’aumento del 40% del prezzo delle azioni di Oracle, avvenuto dopo la previsione di notevole crescita dei ricavi grazie a contratti legati all’intelligenza artificiale. Questo è stato definito il “più grande aumento in un giorno mai registrato” dall’indice Bloomberg, che verrà aggiornato ufficialmente alla chiusura dei mercati. Ellison possiede circa 1,16 miliardi di azioni di Oracle.

Recentemente, Forbes ha stilato la propria lista delle 400 persone più ricche negli Stati Uniti, evidenziando un patrimonio collettivo record di 6,6 trilioni di dollari. Nell’ultimo anno, la ricchezza totale di queste persone è cresciuta di 1,2 trilioni di dollari. Musk si trova ancora al primo posto in questa classifica con un patrimonio netto di 428 miliardi di dollari. Seguono Larry Ellison con 276 miliardi, Mark Zuckerberg con 253 miliardi, Jeff Bezos con 241 miliardi e Larry Page con 179 miliardi.