Larry Ellison supera Elon Musk: il nuovo re della tecnologia

Larry Ellison ha recentemente superato Elon Musk, diventando l’uomo più ricco del mondo. Questo cambiamento è avvenuto dopo che le azioni di Oracle, l’azienda co-fondata da Ellison, hanno registrato un forte incremento nei primi scambi. I risultati finanziari superiori alle aspettative hanno spinto il valore di mercato di Oracle a livelli record, aumentando la fortuna di Ellison oltre quella di Musk.

Il notevole rialzo delle azioni di Oracle segna il più grande guadagno giornaliero nella storia dell’azienda e mette in evidenza la crescente richiesta dei suoi servizi cloud, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale. Questo cambiamento nel valore delle fortune dei miliardari mette in luce l’interesse degli investitori per le infrastrutture AI, che stanno ridefinendo le dinamiche di ricchezza tra i massimi dirigenti nel settore tecnologico.

Nonostante Ellison e Musk condividano legami personali e professionali, l’attuale situazione riflette una nuova era nel mondo degli affari, dove la tecnologia e l’innovazione continuano a guidare le valutazioni aziendali e le fortune personali.