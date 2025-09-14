25.9 C
Larry Ellison supera Elon Musk, il dominio dell’AI in USA

Elon Musk ha perso il titolo di persona più ricca del mondo. Secondo i calcoli di Bloomberg riportati dalla CNN, il fattore determinante è l’aumento del patrimonio di Larry Ellison, co-fondatore e presidente di Oracle.

Recentemente, la ricchezza di Ellison è aumentata di 101 miliardi di dollari in sole 24 ore, raggiungendo un totale di 393 miliardi di dollari. Questo marcato incremento è stato spinto da un significativo rialzo del 40% nel prezzo delle azioni di Oracle, il più grande aumento in un solo giorno per l’azienda. Dietro a questo risultato c’è una forte previsione di crescita dei ricavi legata ai contratti nel campo dell’intelligenza artificiale (AI).

Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, ha un patrimonio stimato di 384 miliardi di dollari, posizionandosi quindi al secondo posto. Terzo nella classifica è Mark Zuckerberg con una ricchezza di 253 miliardi di dollari.

