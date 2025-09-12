Larry Ellison e la sua fortuna da record negli Stati Uniti

Larry Ellison, cofondatore di Oracle, ha recentemente visto il suo patrimonio netto aumentare improvvisamente, raggiungendo i 393 miliardi di dollari. Questo cambiamento ha anche portato alla perdita del titolo di persona più ricca del mondo da parte di Elon Musk, il cui patrimonio è ora stimato in 385 miliardi di dollari.

L’aumento della fortuna di Ellison è stato influenzato da un incremento del valore delle azioni della sua azienda. I movimenti nel mercato finanziario possono infatti avere un impatto significativo sulla valorizzazione dei patrimoni delle persone più ricche, come dimostrato da questa recente modifica nei ranking.

Ellison è noto non solo per il suo ruolo in Oracle, ma anche per le sue attività di investimento in tecnologia e startup, che continuano a prosperare e contribuire alla sua crescente ricchezza.