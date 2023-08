l’arrivo della bambina cambierà le cose

Un cagnolino di razza Pitbull, che nessuno voleva adottare, ha finalmente lasciato il canile e scoperto la felicità grazie a una bambina speciale.

«Sarah e sua madre, Lisa, camminavano mano nella mano nel vivace rifugio per animali. Era il giorno che stavano aspettando con impazienza, il giorno in cui avrebbero trovato un compagno a quattro zampe che si unisse alla loro famiglia». Questa la breve didascalia (tradotto in italiano dall’inglese: «Sarah and her mother, Lisa, walked hand in hand into the bustling animal shelter. It was the day they had been eagerly waiting for—the day they would find a furry companion to join their family») posta a corredo di un video che condiviso sui social network pochi giorni fa ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Ignorato da tutti, la sua vita cambia grazie a una bambina: il legame tra il Pitbull e la piccola

Il filmato, intitolato «Il pitbull nel canile viene rifiutato da tutti, poi arriva una bambina» è stato condiviso su YouTube sul canale social Golden Paws, all’account di @savecats.

Questo canale YouTube è dedicato, come si legge sul profilo social, a «mostrare le storie di animali più incredibili di tutto il mondo. Dai commoventi racconti di salvataggi e riabilitazione degli animali alle incredibili imprese di intelligenza e ingegno animale, Golden Paws offre agli spettatori le migliori storie del regno animale» (in inglese: «showcasing the most incredible animal stories from around the world. From heartwarming tales of animal rescues and rehabilitation to amazing feats of animal intelligence and ingenuity, Golden Paws brings viewers the best stories from the animal kingdom»).

Come spiegato nelle didascalie poste a corredo del video, una bambina statunitense di nome Sarah si è recata in un rifugio insieme alla madre Lisa per adottare un cane. Non appena la piccola è passata davanti al box di un cane di razza Pit Bull dagli occhi tristissimi, si è fermata e ha subito capito. Sarah e la madre hanno chiamato i responsabili del canile e hanno chiesto loro informazioni sul Pit Bull dal manto marroncino.

La responsabile del rifugio ha spiegato loro che quel cane era un esemplare adulto di razza Pit Bull che si trovava da molto tempo all’interno del canile. Il quattro zampe, ormai grande di età, non era stato voluto da nessuno negli anni che aveva trascorso chiuso all’interno del box. Dopo essere stato abbandonato e rifiutato da tutti, il cane era diventato schivo con gli umani ed estremamente triste. Lo sguardo afflitto del cagnetto aveva conquistato il cuore della bambina e le aveva fatto prendere la sua decisione. Dopo aver spiegato alla madre come il Pit Bull avesse un estremo bisogno di affetto, Sarah è riuscita a convincere la sua famiglia ad adottare il malinconico cagnolino. Nel giro di pochi giorni, il cane si è affezionato alla bimba e ai suoi genitori mostrando loro tutta la sua gratitudine.

La storia di Sarah e del Pit Bull ricorda come spesso i bambini siano capaci di compiere gesti di altruismo e di gentilezza nei confronti del prossimo, insegnando agli adulti l’importanza di valori ormai dimenticati, come l’affetto e il rispetto. La decisione inaspettata e degna di lode della piccola Lisa ha salvato la vita a un cagnolino bisognoso e ha riempito di amore la sua casa che ha accolto il Pit Bull. L’affetto e la dolcezza che il cane adulto da poco adottato ha nei confronti della piccola soccorritrice sta emozionando milioni di utenti del web, ricordando a tutti i genitori l’importanza di far crescere un figlio insieme a un animale domestico. Cani e gatti riusciranno infatti a donare ai bambini tutto il loro amore e il loro affetto in modo incondizionato e i bambini sapranno ricambiarli in modo meraviglioso, rendendo speciali le loro giornate e quelle di chi li vede crescere. (di Elisabetta Guglielmi)