L’Armenia è stata premiata come destinazione dell’anno per il turismo avventuroso

L’Armenia è stata premiata come destinazione dell’anno per il turismo avventura ai PATWA International Travel Award 2025, che si sono tenuti il 5 marzo 2025 all’ITB di Berlino, una delle fiere turistiche più importanti al mondo. Questo riconoscimento sottolinea la crescente reputazione dell’Armenia come meta ideale per gli amanti dell’avventura. Il paese offre imponenti montagne, suggestivi sentieri escursionistici e attività come l’arrampicata, il parapendio e l’esplorazione off-road, creando esperienze uniche per gli appassionati di natura e adrenalina.

Lusine Gevorgyan, presidente del Tourism Committee dell’Armenia, ha espresso orgoglio per il premio, evidenziando la bellezza naturale del paese e l’impegno del settore turistico nell’offrire avventure autentiche. Ha invitato viaggiatori da tutto il mondo a scoprire i paesaggi spettacolari dell’Armenia e a vivere emozioni uniche in una terra ricca di storia e ospitalità. Negli ultimi anni, l’Armenia ha fatto notevoli progressi nella promozione di un turismo avventura sostenibile, prendendo provvedimenti per conservare il proprio patrimonio naturale per le generazioni future.

L’investimento in infrastrutture eco-friendly, la creazione di esperienze avventurose e il coinvolgimento delle comunità locali hanno contribuito a rafforzare la posizione dell’Armenia nel settore. I PATWA International Travel Awards sono tra i riconoscimenti più prestigiosi nel turismo, celebrando l’eccellenza nell’ospitalità e nelle iniziative sostenibili. Questo premio conferma l’impegno dell’Armenia nel turismo avventura e la sua visione di offrire esperienze di alto livello in uno dei paesaggi più affascinanti del pianeta.