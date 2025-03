L’Arma impegnata nella prevenzione e repressione

L’arma dei Carabinieri è attivamente coinvolta nella lotta contro la violenza di genere, affrontando il problema su diversi fronti, sia attraverso la prevenzione che la repressione. Il Maggiore Gianluigi Carriere ha sottolineato l’importanza della prevenzione, che viene realizzata quotidianamente su tutto il territorio nazionale. I Carabinieri incontrano i giovani nelle scuole per instillare valori fondamentali come la legalità, il rispetto delle regole e il rispetto reciproco. Queste iniziative sono parte del progetto “Innamòrati di Te”, un progetto itinerante ideato e organizzato a Lecce da Codere Italia, una multinazionale leader nel settore del gioco legale. L’incontro con i ragazzi nelle scuole è un momento cruciale per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di combattere la violenza di genere e promuovere relazioni sane e rispettose. La campagna si propone di insegnare ai giovani a riconoscere comportamenti sbagliati e a sviluppare un atteggiamento critico verso la violenza. La strategia educativa dei Carabinieri punta a creare una cultura di legalità e rispetto, iniziando dai banchi di scuola, per costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti. In questo contesto, il coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni locali è fondamentale per il successo di tali iniziative, poiché la collaborazione può amplificare il messaggio di prevenzione e supporto. La violenza di genere è un problema complesso che richiede un approccio coordinato e integrato, e i Carabinieri si pongono come attori chiave nel processo di cambiamento culturale e sociale necessario per affrontarlo.