Larissa Iapichino: salute e benessere a portata di mano

La salute e il benessere rappresentano priorità fondamentali nella società contemporanea. Larissa Iapichino, talentuosa atleta di salto in lungo, sta collaborando con GalileoLife Farmacie, una rete che promuove un nuovo modello di farmacia indipendente orientato al supporto della comunità.

Larissa sottolinea l’importanza di prendersi cura del proprio benessere, affermando che la salute non dovrebbe essere considerata un privilegio, ma un diritto universale. Il suo impegno con GalileoLife si basa sulla concezione che il farmacista debba andare oltre la mera dispensazione di medicinali, diventando un alleato per il cittadino. Le farmacie, secondo questa visione, dovrebbero offrire screening preventivi, consulenze personalizzate e una relazione di fiducia e prossimità con i clienti.

GalileoLife Farmacie si configura come una rete dedicata a migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, rendendo la salute più vicina e semplice. L’obiettivo è fornire servizi facilmente prenotabili e a prezzi accessibili, contribuendo a un miglioramento della qualità della vita delle persone.

Giuseppe Carluccio, Marketing Manager di GalileoLife Farmacie, esprime entusiasmo per la collaborazione con Larissa, evidenziando come la sua energia e autenticità rispecchino i valori della rete. Insieme, puntano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della farmacia indipendente come punto di riferimento per la salute e il benessere.

Attraverso queste iniziative, Larissa e GalileoLife intendono promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute, avvicinando i servizi a chi ne ha bisogno e creando un futuro all’insegna del benessere diffuso.