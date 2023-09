L’Aria Che Tira, David Parenzo al posto di Myrta Merlino: “Ci siamo sentiti”

Myrta Merlino dopo aver condotto per tredici anni L’Aria Che Tira è passata a Mediaset al timone di Pomeriggio Cinque e La7 ha chiesto per questo motivo a David Parenzo di prendere il suo posto e di ereditare quel programma.

“L’avevo condotto nella versione estiva e in inverno come sostituto momentaneo – ha raccontato il giornalista a TvBlog – “Già all’epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta”.

Il giornalista, sempre fra le pagina di Blogo, ha poi aggiunto:

“Non bisogna più pensare che la tv del mattino sia guardata solo dalle casalinghe, non è così. Dopo il covid tanto è cambiato. Molte persone sono in smart working e lavorano da casa. Il pubblico è vario e attento. La priorità è avere gli occhi aperti su tutto ciò che accade, un po’ come se consultassi il sito di un quotidiano in aggiornamento”.