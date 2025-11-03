LaRavia esalta i Lakers: vittoria contro i Timberwolves

Durante una partita dei Timberwolves, un tifoso ha urlato “Chi è il numero 12?” mentre Jake LaRavia brillava in campo, segnando 27 punti con 10 tiri su 11. Anthony Edwards, seduto in panchina, ha risposto al tifoso, esprimendo la sua confusione: “Anch’io non lo so.”

Questo momento ricorda un episodio virale del passato in cui D’Angelo Russell chiese se un giocatore dei Pelicans potesse tirare. Jose Alvarado, quel giorno un rookie, rispose affermativamente mentre dribblava. LaRavia, selezionato come ventesima scelta, ha avuto un’ottima carriera e ha fatto una performance straordinaria contro i Timberwolves, inclusa una serie di cinque tiri da tre.

La partita si è conclusa con una vittoria per i Lakers, 116-115, grazie a un canestro decisivo di Austin Reaves. Nonostante il risultato, LaRavia ha reagito con umorismo sui social, commentando il momento con una risata. Ha ottenuto un punteggio elevato, di cui 17 punti nel terzo quarto, contribuendo in modo significativo alla vittoria della sua squadra, che giocava senza diverse stelle come LeBron James e Luka Doncic.

I Timberwolves, d’altra parte, hanno dovuto fare a meno di Edwards per il secondo incontro consecutivo a causa di un infortunio muscolare. La situazione del giocatore verrà rivalutata la settimana successiva, ma si prevede che possa rimanere fuori per un massimo di due settimane.