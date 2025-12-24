Lara Pazzi emigrante in Spagna

La tradizione di “Riuniti per Natale” continua quest’anno con storie di emigranti partiti dalla Svizzera italiana, con un focus sulla Spagna. Il Paese iberico è stato scelto per l’edizione con tappe a Madrid, Barcellona, nella Comunità Valenciana e nell’arcipelago delle Isole Canarie.

Lara Pazzi, 42 anni di Lugano, ha vissuto un momento cruciale nel 2009 quando, dopo aver ottenuto un Bachelor in geografia all’Università degli studi di Milano, ha dovuto scegliere tra un lavoro fisso a Bellinzona e la possibilità di proseguire gli studi in urbanistica a Montréal, in Canada, dove aveva vinto una borsa di studio. Ha deciso di partire per il nord America, iniziando così la sua vita di emigrante.

Dopo dodici anni di vita in Canada, Lara si è trasferita a Madrid, dove lavora per un gruppo assicurativo mondiale. Ha conosciuto il marito Daniel, di origini spagnole, grazie al tennis, sport che Lara ha coltivato fin da piccola. La loro figlia Francesca è nata nel 2018 e Lara ha trascorso il periodo della maternità a Lugano con la famiglia.

Crescere una bambina all’estero presenta sfide, come la lingua. Lara ha sempre parlato italiano con Francesca, ma dopo poco tempo ha notato che lo spagnolo rischiava di essere predominante. Ha quindi iscritto la figlia alla scuola italiana di Madrid per rinforzare il legame con la Svizzera italiana.

A quattro anni dal trasferimento in Spagna, Lara e la sua famiglia hanno affrontato e superato molte difficoltà legate all’adattamento. I viaggi verso il Ticino sono ora più semplici, e Lara esprime il desiderio di convincere i genitori a trasferirsi in Spagna quando andranno in pensione. Sarebbero così nuovi membri della famiglia Pazzi a diventare emigranti, mentre la sorella di Lara, Silvia, rimarrebbe a Lugano.