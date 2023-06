LARA MORADA Lenzuola sotto con Angoli Tinta Unita 100% Cotone (Bianco, Singolo 1P)

Le nostre lenzuola sotto con angoli elasticizzati sono l’ideale per rinvigorire o per persolazzare con un tocco di colore il tuo materasso, sono perfetti inoltre per dare nuova vita ad un vecchio set per il letto o semplicemente per personalizzarlo con un colore diverso. Le nostre lenzuola sotto con angoli sono disponibili sia nella misura matrimoniale 180×200+25 cm oppure nella misura singola 90×200+25 cm oppure nella misura ad una piazza e mezza 120X200+25 cm. Vengono usati per a loro realizzazione solo prodotti naturali ed anallergici con coloranti atossici, il tutto con la massima attenzione del particolare cn cura nelle rifiniture come vuole la tradizione tessile italiana

100% COTONESINGOLO 1PMISURA 90 cm X 200 cm + 25 cmMADE IN ITALY

14,90 €