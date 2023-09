Lara Croft, i primi tre Tomb Raider tornano su PlayStation e Switch

Nel mondo dei videogiochi, alcune saghe hanno il potere di lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’intrattenimento digitale. Tra queste, c’è senza dubbio la serie di Tomb Raider, con l’iconica eroina Lara Croft. I primi tre capitoli di questa saga verranno rimasterizzati per la nuova generazione, con l’arrivo di Tomb Raider I-III Remastered il 14 febbraio 2024, in tempo per il compleanno di Lara. Durante l’ultimo evento Nintendo Direct, è stato rivelato che Aspyr Media è lo studio incaricato del compito di portare alla luce questi tesori del passato. I primi tre capitoli della serie, originariamente creati da Eidos, riceveranno un trattamento grafico che ne migliorerà l’aspetto senza stravolgerlo, e il pacchetto conterrà tutti gli expansion pack e i livelli segreti. Sarà possibile alternare tra la nuova grafica e l’aspetto originale, senza il filtro HD e le migliorie alle texture. Una pagina dedicata alle versioni rimasterizzate dei giochi è stata lanciata sul PlayStation Store, confermando che Tomb Raider I-III Remastered sarà disponibile anche su PlayStation 5 e PlayStation 4.