Lara Colturi, chi è la giovane promessa dello sci che può competere per l’Italia

Lara Colturi potrebbe presto rappresentare l’Italia nel mondo dello sci, con un possibile debutto già alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La giovane sciatrice, classe 2006 e nata a Torino, ha attirato l’attenzione internazionale grazie al suo secondo posto nel gigante di Kranjska Gora, dietro a Sara Hector. Lara è considerata un talento straordinario, e il suo percorso sportivo ha già battuto record significativi, poiché è riuscita a conquistare podi in due specialità, un’impresa che a 18 anni era riuscita solo a grandi campionesse come Mikaela Shiffrin.

Figlia d’arte, Lara è figlia di Daniela Ceccarelli, medaglia d’oro olimpica nel supergigante a Salt Lake City nel 2002. Nonostante le sue origini italiane, Lara ha deciso di gareggiare con l’Albania. Questa scelta è stata influenzata dalla decisione dei suoi genitori di tenerla sotto un team privato, per poterle garantire un debutto anticipato in Coppa del Mondo, evitando le complicazioni del sistema della Fisi. Questa strategia ha però comportato un allontanamento dall’azzurro, anche se la federazione albanese ha recentemente giovato della visibilità derivante dai risultati sorprendenti di Lara.

La Federazione internazionale di sci e snowboard (FIS) ha reso possibile il cambio di licenza per gli atleti, e Lara ha la possibilità di richiederlo. Questo rende plausibile l’idea che Lara possa unirsi alla squadra italiana alla fine della stagione in corso con l’Albania. Nel corso dell’ultimo anno, sono stati registrati ben 83 cambi di licenza dalla FIS, creando speranze per l’Italia, che punta a rinforzare il proprio team in vista delle imminenti Olimpiadi.

La prospettiva di avere Lara Colturi nel team azzurro rappresenterebbe non solo un’opportunità per la giovane atleta, ma anche un significativo potenziale per il panorama sciistico italiano, sempre alla ricerca di nuovi talenti da portare alla ribalta mondiale. Le prossime decisioni sul futuro di Lara potrebbero dunque avere un impatto notevole sul suo percorso sportivo e sull’intero movimento dello sci in Italia, mentre si avvicina il grande evento olimpico.