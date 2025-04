L’Aquila dei Neonazisti Polacchi sulla Giacca di un Agente di Polizia: Un Simbolo di Orgoglio Nazionale

Durante il corteo pro Palestina a Milano del 12 aprile, è emerso un episodio controverso: un poliziotto in assetto antisommossa indossava una felpa con simboli associati all’estrema destra polacca. Sulla schiena del giubbotto era presente un logo con un’aquila e la scritta “Narodowa Duma”, un motto di un gruppo neonazista. I social media hanno reagito con indignazione, con utenti che hanno chiesto un’indagine sull’accaduto, sottolineando l’inadeguatezza della situazione. Alcuni utenti hanno notato che il logo della felpa sembrerebbe simile a quello di una palestra del Milanese, mentre sul simbolo dell’aquila non ci sarebbero dubbi sulla sua affiliazione.

Angelo Bonelli, portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra, ha definito l’episodio gravissimo e ha richiesto chiarimenti al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ha espresso preoccupazione riguardo alla normalità di un agente che indossa simboli di estrema destra durante il servizio. Peppe De Cristofaro, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, ha enfatizzato l’importanza del riconoscimento per chi garantisce l’ordine pubblico, evidenziando le problematiche legate all’uso di indumenti non regolamentari da parte degli agenti.

La DIGOS è già al lavoro per identificare il poliziotto coinvolto, che potrebbe affrontare conseguenze disciplinari. L’episodio ha sollevato anche interrogativi sul rispetto della Costituzione in Italia, con appelli per maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle forze dell’ordine durante tali eventi pubblici.