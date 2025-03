Laptop HP 15s-fq5006sl: Intel Core i3, 8GB RAM, SSD 256GB, 15.6″ Antiriflesso, Windows 11S, Argento

379,99€ - 349,99€

(as of Mar 04, 2025 02:10:34 UTC – Details)

Prezzo:





SISTEMA OPERATIVO: Facile da usare: il tuo tempo è prezioso; perciò, non perderlo complicandoti la vita; con la sua esperienza rinnovata Windows 11 ti permette di svolgere ogni attività in modo veloce, facile e divertente

PROCESSORE: Intel Core i3-1215U raggiunge una velocità fino a 4.4 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 10 MB di cache L3, 6 core, 8 thread

MEMORIA: 8GB DDR4 di Ram integrata e non espandibile (1 x 8GB), frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB per un avvio istantaneo

SCHERMO: Display da 15.6″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p, diagonale 39.6 cm, Antiriflesso, Micro-Edge, Slim, Luminosità di 250 Nits, volume colore 45% NTSC

TASTIERA: Full size dimensioni standard, tastierino numerico integrato, Imagepad HP con supporto gesti multi-touch; PC portatile con supporto al Precision Touchpad

AUTONOMIA: durata fino a 7 ore e 30 min, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni; con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria

ALTRE CARATTERISTICHE: Fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati

DESIGN: Chassis color argento, coperchio e cornice tastiera alluminio, Due Altoparlanti, HDMI 1.4, USB-C, 2 USB-A, Jack Audio Cuffie/Microfono, Peso 1.69 kg, Spessore 1.79 cm