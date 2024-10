Laptop HP 15s-fq5001sl – Intel Core i5, 8GB RAM, SSD 512GB, 15.6″ FHD, Argento

Price: 529,99€

Descrizione Prodotto

Scegli l’affidabilità di HP 15,6″ Laptop PC

Sempre connessi con questo affidabilissimo laptop HP da 15,6”. Grazie al suo design sottile e leggero, puoi portarlo comodamente anche in viaggio. Con un processore affidabile, un’ampia capacità di storage e una batteria a elevata autonomia, puoi affrontare in tutta sicurezza anche le giornate più impegnative. Scopri un’esperienza di intrattenimento straordinaria con un display micro-edge che visualizza al meglio ogni minimo dettaglio.

Design leggero e schermo micro-edge

Progettato per l’intrattenimento mobile, questo laptop leggero e sottile è dotato di uno schermo da 15,6” con cornice micro-edge.

Prestazioni affidabili

Affronta le giornate più impegnative con un processore affidabile e sfrutta l’abbondante capacità di storage per salvare i tuoi contenuti preferiti.

Aumenta la produttività con una batteria che ti accompagna per tutta la giornata

La batteria a elevata autonomia e la tecnologia HP Fast Charge ti permettono di lavorare e divertirti, restando connessi per tutta la giornata.

SISTEMA OPERATIVO: notebook HP con Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un’esperienza immersa nella creatività

PROCESSORE: Intel Core i5-1235U raggiunge una velocità fino a 4,4 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread

MEMORIA: è dotato di 8GB DDR4 di Ram da 3200Mhz integrata e non espandibile (2 x 4GB); per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB

SCHERMO: Display da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, sva Antiriflesso, Slim, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC

TASTIERA: colore Natural Silver (Argento), formato Full Size, dimensione standard con tastierino numerico completo; i tasti della tastiera contengono plastica riciclata a fine vita

AUTONOMIA: durata fino a 7 ore 30 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni; grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria

DESIGN: Chassis color argento, tastiera in plastica riciclata post-consumo e potenzialmente destinata agli oceani, HDMI 1.4b, USB Type-C, Lettore di Impronte e SD, Peso 1.69 kg, Spessore 1,79 cm

ALTRE CARATTERISTICHE: Fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati