Laptop Gaming Acer Nitro V 16

Laptop Gaming Acer Nitro V 16

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €1,599.00

⭐ Valutazione: 5 / 5

acer Nitro V 16 AI Laptop, Gamin Notebook, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, Ryzen AI 9 365 Processor, RAM 32 GB DDR5, 1024 GB SSD, 16″ WQXGA IPS 180 Hz Display, Copilot+ PC, Windows 11 Home

Scopri il Potere dell’Acer Nitro V 16 AI

L’Acer Nitro V 16 AI rappresenta l’apice del gaming portatile, grazie al suo potente processore AMD Ryzen AI 9 365 e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070. Questo laptop è stato progettato per offrire prestazioni di alto livello, garantendo un’esperienza di gioco fluida e ad alta velocità.

Prestazioni Elevate con l’Intelligenza Artificiale

Con un processore AMD Ryzen AI 9 365, questo laptop offre tutto ciò che un gamer potrebbe desiderare: alto numero di core, velocità di clock elevata per frame rate emozionanti, ampia memoria su chip per latenza ultra bassa, efficienza energetica avanzata e capacità di elaborazione dell’intelligenza artificiale. Questo significa che potrai giocare ai tuoi giochi preferiti senza rallentamenti o lag, con una grafica realistica e dettagliata.

Vantaggi Pratici

Ulteriori vantaggi di questo laptop includono:

  • Connessione Wi-Fi 6E: per una connessione stabile e veloce.
  • USB 4 e HDMI 2.1: per trasferimenti di dati rapidi e streaming senza interruzioni.
  • Fotocamera IR FHD: per videochiamate di alta qualità.
  • Tastiera retroilluminata: per una giocata comoda anche al buio.

Copilot+ PC: Il Futuro dell’Elaborazione

Il laptop Acer Nitro V 16 AI è dotato di Copilot+ PC, che ti consente di scoprire il mondo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa e degli assistenti digitali. Grazie all’architettura AI avanzata, potrai godere di prestazioni premium per gaming e produttività.

Display Visivo Completo

Il display WQXGA da 16 pollici con frequenza di aggiornamento a 180 Hz offre una grafica nitida e una profondità brillante, permettendoti di immergerti completamente in ogni scena. Ideale sia per i gamer che per i creatori, questo display è la finestra perfetta per esplorare mondi, creare storie e vivere esperienze immersive.

Ulteriori Specifiche Tecniche

  • CPU: AMD Ryzen AI 9 365, fino a 5 GHz di frequenza turbo, cache da 24 MB, 50 TOPS.
  • Hard Disk: 1024 GB SSD PCIe NVMe, slot libero per SSD aggiuntivo.
  • Display: 16″ WQXGA IPS, 180 Hz, 400 NIT, tempo di risposta 9 ms, sRGB 100%.
  • Grafica: NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 GB GDDR7, TDP 95W, Boost Clock 1742 MHz.
  • Memoria: 32 GB DDR5, 5600 MT/s.
  • Sistema Operativo: Windows 11 Home, PC COPILOT+, Microsoft 365 (versione di prova).

Acquista Ora e Sblocca il Tuo Potenziale

Non aspettare oltre per vivere un’esperienza di gioco senza pari. Acquista l’Acer Nitro V 16 AI oggi stesso e scopri un mondo di possibilità senza limiti!

