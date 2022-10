Laptop Dere M12 15.6" 16 GB RAM 512 GB SSD IPS 2K Computer da ufficio Intel Celeron N5095 con sblocco delle impronte digitali Windows 11 Notebook

Prezzo: 501.87 - 431.61

1. Schermo IPS Ultra HD 2.5k da 15.6 pollici 2. Tastiera numerica indipendente, retroilluminazione globale 3. Nuova soluzione di raffreddamento, ventola + tubo di rame 2 in 1 4. Materiale metallico, pesa solo 1,7 kg 5. Funzione di sblocco del riconoscimento delle impronte digitali 6. Supporto massimo 16 GB RAM + 1 TB SSD, può caricare 1 TB HDD.

Dotato di processore Intel Celeron di undicesima generazione, alta frequenza da 2,9 Ghz, 4 core thread, per un’esperienza fluida.

La scheda grafica Intel UHD 620 di nona generazione ha potenti capacità di decodifica video per una migliore esperienza di riproduzione video su schermi con risoluzione 2.5k.

Corpo in metallo per tutto il corpo

Realizzata in materiale metallico di alta qualità per l’aviazione, la superficie della fusoliera è smerigliata per creare una qualità affidabile. Il peso è di soli 1,7 kg e la parte più sottile è di soli 12 mm.