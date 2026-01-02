Laptop Acer Aspire 15″ i5 32GB RAM 512GB SSD Windows 11

🔥 Offerta Amazon
acer Aspire Go 15 AG15-71P-51F8 Laptop, Notebook, Intel Core i5-1334U Processor, RAM 32GB DDR5, 512GB PCIe NVMe SSD, 15.6″ FHD Display, Intel Iris Xe Graphics Card, Windows 11 Home
Scopri l’Acer Aspire Go 15 AG15-71P-51F8: il tuo nuovo compagno di lavoro e svago
L’Acer Aspire Go 15 AG15-71P-51F8 è un laptop progettato per offrirti semplicità e potenza senza compromessi. Con un design intuitivo e funzionalità avanzate, questo notebook è la scelta ideale per rimanere connessi e produttivi.
Prestazioni eccezionali
Il processore Intel Core i5-1334U, la RAM da 32GB DDR5 e l’SSD da 512GB offrono prestazioni fluide e reattive, permettendoti di lavorare e giocare senza interruzioni. La durata della batteria eccezionale ti consente di utilizzare il laptop per ore senza dover ricaricarlo.
Immagini coinvolgenti
Il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e formato 16:9 offre immagini nitide e coinvolgenti, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più piacevole. La scheda grafica Intel Iris Xe garantisce una grafica di alta qualità per giochi e applicazioni.
Vantaggi pratici
- Facile connessione: il laptop dispone di doppia porta USB Type-C, Wi-Fi 6 e HDMI 2.1 per una connessione rapida e facile ai tuoi dispositivi.
- Ottimizzazione semplificata: la tecnologia AcerSense consente di gestire la vita della batteria, lo storage e le app con facilità, garantendo prestazioni ottimali.
Caratteristiche tecniche
- Processore: Intel Core i5-1334U
- RAM: 32GB DDR5
- SSD: 512GB PCIe NVMe
- Display: 15,6 pollici FHD
- Scheda grafica: Intel Iris Xe
- Sistema operativo: Windows 11 Home
Acquista ora e scopri il potenziale dell’Acer Aspire Go 15 AG15-71P-51F8. Con la sua combinazione di potenza, semplicità e funzionalità avanzate, questo laptop è l’ideale per lavorare, giocare e vivere al meglio la tua vita digitale.
