L’approccio multidisciplinare per le vittime del dovere (Video)

Un’efficace collaborazione tra criminologi e avvocati per le vittime del dovere è stata esemplificata dall’unione professionale tra l’Avvocato Ezio Bonanni e la criminologa Melissa Trombetta. Questa sinergia garantisce non solo un trattamento giusto delle vittime, ma contribuisce anche a rafforzare il sistema giuridico e sociale, incrementando la protezione di chi si sacrifica per il bene comune. L’approccio integrato facilita un risarcimento equo e promuove una visione collaborativa delle problematiche legate alla vittimizzazione, assicurando un trattamento umano. Trombetta, che collabora con lo studio Bonanni dal 2011, è specializzata in crimini ambientali e tutela dei minori. In un incontro a Pomezia durante il primo Convegno Nazionale delle Vittime del dovere, ha sottolineato l’importanza di un’approccio combinato tra criminologia e giurisprudenza per affrontare le vittime del dovere in modo specifico.

Trombetta ha spiegato che la sua ricerca si concentra su crimini ambientali e sulla comprensione delle cause che portano a tali eventi. Attraverso un’analisi dettagliata e metodologica, si mira a prevenire ulteriori vittimizzazioni. L’approccio giuridico integrato consente di presentare richieste di risarcimento più precise, tenendo conto delle variabili che influenzano il benessere delle vittime, considerando non solo i danni fisici ma anche le sofferenze morali e psicologiche. La giurisprudenza dovrebbe rispettare la dignità delle vittime del dovere, non solo nella fase di risarcimento, ma anche nelle procedure legali successive all’incidente, evitando ulteriori traumi. Infine, una comprensione approfondita del contesto criminologico di un evento è fondamentale per trattare adeguatamente le vittime del dovere, permettendo di chiarire le dinamiche del danno subito.